L'ancien groupe de Prince, The Revolution, fera escale le 9 juillet à l'Ancienne Belgique dans sa formation originale, y compris avec Wendy & Lisa, pour une soirée de célébration de la musique de Prince.

The Revolution - Wendy Melvoin, Lisa Coleman, Bobby Z, BrownMark et Dr. Fink - est surtout connu comme le groupe éclectique qui entourait Prince. The Revolution est devenu mondialement célèbre à la moitié des années 80 grâce à Purple Rain, un projet d'opéra-rock qui tournait autour de Prince et qui l'a immédiatement propulsé au rang de star.

Le groupe est devenu un phénomène planétaire après l'été 1985, à la suite de la sortie du film. Il est ensuite parti en tournée à travers les États-Unis, l'Europe et le Japon.

Le groupe s'est séparé à la fin 1986 après le Parade Tour. À la suite du décès tragique et inattendu de leur leader en avril 2016, The Revolution s'est réuni pour rendre hommage à Prince.

"Ce n'est qu'en jouant pour vous, les fans, que nous sommes réellement The Revolution. Désormais, il ne reste plus que nous. Alors que nous commençons à panser nos plaies, nous remplissons le vide qu'il laisse avec de la musique. Ensemble, nous sommes The Revolution", a déclaré le groupe.

Les tickets pour le concert de The Revolution à l'Ancienne Belgique seront en vente à partir du vendredi 20 décembre à 10h sur greenhousetalent.be.