À 13 ans, le jeune Will Michiels commence déjà à attaquer ses premières productions et à s’atteler à l’écriture de ses textes. Douze ans plus tard, sous le nom de TheColorGrey cette fois, l’Anversois est prêt à secouer le monde du hip-hop belge. Inspiré par la culture anglo-saxonne et des artistes comme Anderson. Paak, Kendrick Lamar ou encore D’Angelo, il propose une musique riche en influences dans Overcome. Ce n’est pas étonnant quand on sait que sa jeunesse était bercée de r’n’b, de musique congolaise et de rock.

Si le confinement dû à la crise du coronavirus l’empêche de pouvoir défendre son nouveau projet sur scène, il ne se tourne pas les pouces pour autant. Un nouvel EP devrait déjà bientôt voir le jour. Rencontre.

Comment avez-vous choisi votre nom de scène ?