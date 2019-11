Avec "Baby" et "Lying Down" (aussi signé David Guetta), Sia collabore à deux titres de l’album de Céline Dion qui lui fait une déclaration d’amour inconditionnel.

"Quand j’ai entendu Sia pour la première fois, j’ai perdu la tête. Je me suis dit que non seulement elle était une artiste unique, mais qu’elle avait une approche hautement intéressante d’offrir ses chansons. Je ne me suis pas mise à penser : elle chante mieux qu’untel ou elle est moins bien qu’une autre, elle joue vraiment dans une autre division, elle est absolument exceptionnelle. Tout ce qu’elle fait est singulier et j’adore la singularité. J’aime son approche, son individualité. Elle est tellement belle, généreuse, gentille, remplie de joie. Elle est heureuse. Et sa voix : j’adore quand elle se brise, quand on a l’impression qu’elle va se briser, mais qu’elle ne le fait pas. Je l’aime tout court."