C’est un événement qui fait saliver tous les fans des Beatles.

Après avoir entendu une démo de Grow Old With Me, Ringo Starr a décidé de reprendre la chanson composée par John Lennon dans la dernière année de sa vie. Cerise sur le gâteau, il a convaincu Paul McCartney de participer à l’aventure. "Paul a joué de la basse et a chanté un peu avec moi. Donc, d’une certaine manière, John en fait partie, Paul et moi aussi. Ce n’est pas un coup publicitaire. C’est juste ce que je voulais." Il n’est pas le seul. Voilà qui devrait faire bondir les ventes de son album, What’s My Name, en octobre.