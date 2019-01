Musique Après la tuile qui lui est tombée sur la tête, le guitariste de Téléphone s’amuse. Il reprend ses idoles en français et ça déménage.

Après avoir passé 2016 et 2017 sur la route avec Les Insus, la reformation de Téléphone sans la bassiste Corinne Marienneau, on pouvait légitimement s’attendre à ce que Louis Bertignac, 64 ans, prenne un peu de bon temps en se reposant loin des studios et des scènes. C’est bien mal le connaître même s‘il n’avait pas prévu d’enregistrer un nouvel album si vite.

Sorti à la mi-novembre, Origines rend hommage aux artistes qui ont inspiré le guitariste de Téléphone. Il reprend quatorze titres, tous des classiques, signés Bob Dylan, George Harrison, Police, The Who, Cat Stevens, etc., qu’il a non seulement réarrangés et enregistrés seul, mais aussi adaptés en français.

"Je ne me suis jamais autant marré à faire un album, raconte-t-il un immense sourire illuminant son visage. Pourtant, au départ, il n’était pas question de faire un album. Un jour en voiture, j’ai entendu la chanson ‘It’s Over’ de Rod Stewart dont j’adore la mélodie et l’histoire qui fait écho à ce que j’ai vécu : le divorce, les enfants, etc. J’ai essayé d’en traduire les paroles pour qu’elles collent à mon histoire et en rentrant, je l’ai enregistrée. J’ai fait ça pour m’amuser et ça m’a plu. Alors, j’en ai fait d’autres. Lorsque mes potes les ont écoutées, ils m’ont dit que je devais en faire un disque et la maison de disques aussi."

(...)