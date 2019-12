Johnny Hallyday en lettres rouges sur le fronton de l'Olympia ! Il y avait de quoi, dimanche soir, étonner quelques passants. Il s'agissait, pour le deuxième anniversaire du jour où il nous a quittés, de la projection d'un film inédit avec (presque) exclusivement des extraits de ses passages à l'Olympia. Il y a chanté presque chaque année de 1961 à 1967 pour ne plus y revenir avant 2000 où il a fait un marathon de 42 représentations entre juin et août.

Cet hommage a été organisé en collaboration par son ancienne maison de disques, Universal, et par Laetitia, son épouse, que le réalisateur remercie par une mention dans son film. Il y avait, dimanche, trois représentations. À midi, à 16 h et à 20 h. Il paraît qu'à la projection de 16 h, ce remerciement à Laetitia a été copieusement sifflé. Le soir, par contre, elle était présente, chemisier noir à col roulé sous une veste dorée, accompagnée par ses deux filles, Jade et Joy, en costumes noirs. Là, ce fut le contraire : Laeticia a été acclamée.

(...)