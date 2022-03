Malade, Phil Collins a donné un dernier concert debout pour ses adieux avec son groupe mythique Genesis ce samedi à Londres lors du Last Domino Tour. Pour l’occasion, sa fille Lily Collins - star de la série Emily in Paris sur Netflix - était présente. "Ce soir marque la fin d’une époque, écrit-elle sur Instagram. Avoir été témoin de ce dernier spectacle est vraiment le souvenir d’une vie et un événement que je garderai dans mon cœur pour toujours. (...) Tant d’amour sur cette scène O2 et encore plus d’amour avec un public qui ne voulait pas que ça se termine. Merci au groupe Genesis pour les souvenirs, merci à papa d’être une telle inspiration et merci à Nick Collins de faire de moi la sœur la plus fière qui soit". Elle en est persuadée, on continuera à célébrer le groupe "bien après la fin de cette tournée".