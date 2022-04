Avec la disparition d’Arno ce samedi 23 avril, c’est un peu de la Belgique qui s’en est allée. Derrière ses airs de ne pas y toucher, son phrasé bégayant, il y avait ses inimitables punchlines et son sens de la dérision et surtout de l’autodérision. Il incarnait cette image du Belge qui rayonne hors de nos frontières, synonyme de bonhomie, d’authenticité, d’un brin d’impertinence. Bref, la belgitude comme on l’appelle de par chez nous.