Si, ces dernières années, Jean-Jacques Goldman se fait plutôt discret, le chanteur conserve toujours une place de choix dans le cœur des Français. La preuve encore avec le sondage annuel de l’Ifop publié dans le Journal du dimanche qui sacre l’interprète de "Pas toi" " Perso nnalité préférée des Fr ançais" pour la dixième année consécutive. Derrière lui, Omar Sy (2e) et Jean-Pierre Pernaut (3e) complètent le podium. Du côté féminin, Sophie Marceau détient la première place du classement. Viennent ensuite Alexandra Lamy (2e) et Mimie Mathy (3e). "Le film La Boum est sorti en 1980 et le premier succès de Goldman, Il suffira d’un signe, date de l’année suivante : Marceau comme Goldman, c’est une histoire de quarante ans avec le public " , explique Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop, au JDD.