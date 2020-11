On ne cesse de le répéter ces derniers mois : l’industrie musicale est à bout de souffle en raison de la crise sanitaire. Avec l’annulation de tous les événements musicaux, des festivals et des concerts, les artistes ont perdu leur source principale de revenus. Et la situation continue de s’aggraver avec cette deuxième vague. Des centaines de lieux risquent de fermer définitivement leurs portes en Europe, comme le rapporte Live DMA.

Le réseau européen affirme que la diversité de l’écosystème musical tout entier est en danger.