Le titre "Think About Things" du chanteur islandais Daoi Freyr fait déjà le tour de la toile.

Rares sont les chansons pour l’Eurovision à faire parler d’elles des mois avant l’événement. C’est pourtant le cas du "Think About Things" du chanteur Daoi Freyr et de son groupe Gagnamagnio, titre qui représentera l’Islande au concours en mai à Rotterdam. Grâce à son univers imprégné des années 80, sa danse loufoque, son look vintage, sa musique entraînante et un très grand capital sympathie, les bookmakers misent sur cette formation pour remporter cette 65e édition.

L’esthétique dénote pourtant fortement avec celle généralement de mise à cette cérémonie. Le quintette avait déjà tenté l’Eurovision il y a trois ans mais avait loupé le coche en arrivant deuxième du classement national. En plus d’être l’une des chansons les plus écoutées en Islande et en Allemagne ces temps-ci, le clip a déjà été visionné plus d’un million de fois en deux semaines et est partagé en masse sur les réseaux sociaux, notamment par l’acteur néo-zélandais Russell Crowe.

Avec l’île nordique, la Lituanie et la Russie complètent le trio de tête. La Belgique peut être satisfaite de son classement. Selon les bookmakers, "Release Me" de Hooverphonic se place en 15e position. La France, elle, ne brille guère avec une 32e place sur 41 candidats. La chanson de Tom Leeb, "The Best In Me", essuie une pluie de critiques depuis sa présentation. Nos voisins du sud n’ont plus remporté la compétition depuis 1977.