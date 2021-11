Avec son documentaire très réussi "Montre jamais ça à personne" , Orelsan est passé maître dans l'art de faire monter le buzz. Sans prévenir, le rappeur a dévoilé ce mercredi le clip de "L'odeur de l'essence", réalisé par David Tomaszewski.

Un titre nerveux, sans refrain, composé par Skread et Phazz, qui dresse un portrait acide de notre société et de tout ce qu'elle a traversé ces dernières années. Et qui lance sur les chapeaux de roues son album très attendu, quatre ans après "La Fête est finie".