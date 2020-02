Inclassable, tel est le terme le plus approprié pour décrire Tom Rosenthal et sa musique. À 33 ans, le Britannique ne joue peut-être pas dans la cour des tout grands mais il trace sa route. Actif depuis 2005, il a commencé par diffuser ses chansons simples mais efficaces sur Myspace, précurseur des réseaux sociaux, aujourd’hui tombé en disgrâce, et les plateformes de streaming, avec à la clé, aujourd’hui, quelques dizaines de millions de vues et d’écoutes. Pas de quoi rivaliser avec "Despacito" mais suffisamment pour rendre les maisons de disques envieuses.

Pourtant, s’il y a bien une chose après laquelle l’auteur-compositeur-interprète ne court pas, c’est la notoriété.

(...)