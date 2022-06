Après un demi-siècle d'existence, Kiss a donc décidé de rendre les armes. La tournée mondiale d'adieu des musiciens maquillés avait été interrompue à cause de la pandémie en 2019. Trois ans plus tard, le "End Of The Road World Tour" a repris ses droits et s'est arrêté, lundi soir, au Sportpaleis d'Anvers. Est-ce la conséquence de différents reports et de doutes liés au COVID-19 mais le dernier étage de la salle anversoise est resté fermé, réduisant ainsi sensiblement sa capacité. Et, une fois de plus, les absents auront eu tort...

De l'aveu même de Paul Stanley, un des deux leaders du groupe, Kiss ne s'est pourtant encore jamais produit dans cette salle lors de la trentaine de ses passages dans notre pays. Ceux-ci se sont jusqu'alors essentiellement concentrés à Forest National ou, plus récemment, en tête d'affiche du Graspop Metal Meeting Festival.