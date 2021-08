Le 22 février, de nombreux fans des Daft Punk ont eu le coeur brisé en apprenant la fin de la collaboration entre Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo.

Mais six mois plus tard, le premier cité a décidé de reprendre la musique. Non sans changer de domaine!

Comme le relaie Voici, le chanteur a décidé de se lancer dans l'opéra. Il devient ainsi le compositeur d’un ballet du chorégraphe Angelin Preljocaj, qui aura lieu à l'opéra de Bordeau du 1er au 10 juillet 2022. "Il avait envie de changer de registre, il voulait vraiment essayer de passer à autre chose, de se frotter à l’orchestration symphonique et c’est ainsi que la collaboration a débuté", confie l'administrateur général de l'opéra bordelais au Parisien.

Thomas Bangalter n'a toutefois encore rien annoncé officiellement.