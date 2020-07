Après Lost Frequencies pendant le confinement, c’est au tour d’Henri PFR de remixer Angèle. Le DJ belge a sorti jeudi sa revisite de "Flou", remettant une fois de plus la jeune Bruxelloise sous le feu des projecteurs qu’elle n’a jamais vraiment quitté depuis plus de deux ans. La preuve avec un livre qui lui est consacré, le premier à notre connaissance. Yves Quitté signe Label Angèle aux Éditions Favre, près de 160 pages dans lesquelles il retrace, sur base de documents, à la façon d’un historien, l’ascension fulgurante de celle qu’il qualifie de phénomène. "J’ai du mal à me souvenir de la dernière fois où une jeune chanteuse a connu un tel succès aussi rapidement, confie l’auteur. On sent que ce n’est pas un succès éphémère. Sauf accident, elle ira loin et longtemps. Une carrière de fou. Tant pis pour ceux qui ne l’aiment pas, ils ne sont pas près d’en être débarrassés…"