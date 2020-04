Ce dimanche 12 avril, Andrea Bocelli a donné des frissons à tous ceux qui ont suivi son concert.

Dans une cathédrale de Milan déserte, le chanteur italien a donné un concert d'environ 25 minutes pour le dimanche de Pâques.

Afin de rendre hommage aux victimes du coronavirus, Bocelli a notamment interprété "Santa Maria" de Pietro Mascagni et "Ave Maria" de Charles Gounod.

Pour le ténor, il s'agissait plus d'une prière que d'un vrai concert. "Prier, dans la maison de Dieu et le jour de la principale célébration chrétienne, pour que nous puissions surmonter le plus tôt possible cette période dramatique et repartir avec une conscience nouvelle pour arriver à une nouvelle façon de s'occuper de son prochain et de la planète", a-t-il expliqué.

Parrallèlement, un appel aux dons a été lancé. Ce dernier, destiné aux hôpitaux italiens, a récolté plus de 220.000 euros.

Pour revoir le concert entièrement, cliquez ici.