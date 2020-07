Le festival de Dour ouvre mercredi sa billetterie pour son édition 2021, annoncent les organisateurs.

Le festival dourois se déroulera du 14 au 18 juillet 2021, avec notamment Angèle et son frère Roméo Elvis, Swing, Amelie Lens, Caballero & JeanJass, les rappeurs Français Niska, Josman, Freeze Corleone et Lala & ce, ainsi que Dirtyphonics Liive, Yseult, AZF et BIllx.

Les Américains Black Lips, The Black Madonna, Honey Dijon et Princess Nokia seront aussi à l'affiche, à l'instar des Néerlandais Black Sun Empire et des Britanniques Carl Cox, Squarepusher et Kings of the Rollers & Inja.

Les festivaliers pourront aussi compter sur les Allemands Sven Väth, Palms Trax et Modeselektor pour faire vibrer la plaine à l'ombre des éoliennes.