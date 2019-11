Alors que Kool Shen et JoeyStarr ont donné leurs derniers concerts avec le groupe NTM, une copieuse biographie lève le voile sur le parcours aussi mouvementé qu'improbable de la plus emblématique formation rap française.

Vendredi 15 novembre. Le rendez-vous avec JoeyStarr et Kool Shen est fixé à 15 heures dans un hôtel bruxellois, avant leur concert au Palais 12 qui doit être la der des ders pour NTM en Belgique. On le sait, avec ces deux lascars, tout peut arriver et l’agenda le plus bétonné du monde peut voler en éclats quelques secondes avant l’entretien programmé. C’est exactement ce qui se produit. Les attachées de presses s’agitent, les téléphones chauffent. Pas besoin d’un long discours, les choses ne se passent pas comme prévu.

Les bouts de conversations saisis à la volée permettent de comprendre la situation : JoeyStarr a demandé de décaler les interviews d’une demi-heure. Ça n’a pas plus à Kool Shen qui s’est enfermé dans sa chambre et refuse désormais d’en sortir et de se prêter à l’exercice. Surprise, c’est le moins fantasque des deux qui se défile alors que JoeyStarr accepte de répondre aux questions des journalistes.

Le clash entre les deux rappeurs parisiens est tel qu’on en vient à douter qu’ils se produiront ensemble quelques heures plus tard sur le plateau du Heysel. Pourtant, ils seront bien au rendez-vous tant attendu par les fans avec en prime une prestation mémorable.