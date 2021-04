L'annonce de la disparition de Patrick Juvet la semaine dernière a pris tout le monde de court. Le chanteur a été retrouvé mort dans son appartement, à Barcelone, là où il avait élu domicile depuis de nombreuses années. Cela faisait plusieurs jours qu’il ne donnait plus de nouvelles à ses proches.

Dans un premier temps, une certaine rumeur voulait qu’il ait succombé au Covid. D’autres ont pensé à un suicide, notamment après les propos de Nicoletta, proche amie de l'artiste. Elle avait indiqué que Patrick Juvet n’allait pas bien et était toujours addict à l’alcool. “Il allait tellement mal. Il a commencé à lâcher prise quand sa mère avec qui il était fusionnel est décédée, il y a trois ou quatre ans. On s’appelait souvent. J’essayais de le motiver pour qu’il travaille son piano – car c’était un excellent pianiste – et fasse une tournée des théâtres, mais il ne m’écoutait plus. Il n’avait plus le courage. La solitude, c’est dur quand tu as connu la grande lumière.”

L’annonce par Yann Yvoux, manager de Patrick Juvet, qu'une autopsie allait être pratiquée pour déterminer les causes de sa mort avait un peu plus instillé le doute. Les premiers résultats de cette dernière sont tombés. Ils balayent tous les ragots: le chanteur a en fait succombé à une crise cardiaque. C'est ce qu'il a confié à l’AFP.

Un inédit à venir

Désigné exécuteur testamentaire par l’artiste, Yann Yvoux a fait savoir qu’un titre inédit récemment enregistré par Patrick Juvet sera prochainement dévoilé au public, comme cela était prévu du vivant du chanteur. Une bonne nouvelle pour les nombreux fans qui ont manifesté leur émotion après la disparition de leur idole.

Quant aux funérailles, elles auront lieu dans la plus stricte intimité, à Barcelone. Patrick Juvet sera incinéré et ses cendres rapatriées en Suisse, là où il est né. Une cérémonie sera également organisée dans ce pays sans qu’une date soit connue pour l'instant.