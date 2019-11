"Nombreux sont ceux qui rêvent de devenir chanteur, de participer à The Voice , La France a un incroyable talent ou autres émissions de télé réalité, explique le communiqué de l’AICOM (Académie internationale de Comédie musicale) qui lance pour la première fois un casting à Liège le 30 novembre prochain. Avoir une voix hors du commun n’est pas seulement un don, cela se travaille…"

Fondateur de cette école de chant parisienne hors du commun, Pierre-Yves Duchesne y enseigne depuis quinze ans. Le Liégeois, qui sera co-coach de Lara Fabian à The Voice France, assure également la direction vocale de spectacles (Chicago, Grease, Aladdin…), des mises en scène et le coaching vocal d’artistes comme Voca People, Lara Fabian, Amir ou encore Agustin Galiana. "Cette année, Bruno Berbères (directeur artistique The Voice) sera le parrain de l’édition de la Classe Elite 2019-2020 pour notre grande fierté." En plus de sélectionner un candidat dans plusieurs villes françaises, l’AICOM fera étape à Liège le 30 novembre prochain. Inscription obligatoire au 01 45 23 87 98 ou sur classeelite@aicomparis.com.