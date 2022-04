Ses filles, la chanteuse Wynonna et l'actrice Ashley, ont annoncé son décès samedi. "Aujourd'hui, nous avons vécu une tragédie. Nous avons perdu notre magnifique mère à cause de problèmes de santé mentale", ont écrit les sœurs.

Naomi Judd et Wynonna ont formé le duo country The Judds pendant de nombreuses années. Elles ont sorti six albums studio et ont enregistré plusieurs succès. Le duo a également remporté cinq Grammy Awards. En 2016, Naomi a annoncé qu'elle luttait contre une dépression et une anxiété sévères depuis qu'elle et sa fille avaient arrêté les tournée en 2011.