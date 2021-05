La chanteuse belge Amanda Malela, choriste de Francis Cabrel, Vanessa Paradis ou Lara Fabian, se lance en solo avec son album Luv is God.

Belgo-Congolaise née et résidant en Belgique, Amanda Malela - qui sort son premier disque ce 13 mai, porté par le single "Melody" - est plus connue en Afrique que dans nos contrées. "Parce que le tout premier single que j’ai sorti, Kumama , je l’ai chanté moitié en anglais et moitié en lingala", nous confie la chanteuse suivie par près de 300 000 abonnés sur Instagram - ou quand Internet permet de briser les frontières - et qui sera en concert en ligne en septembre. "Du coup, la communauté congolaise a beaucoup porté ce titre un peu partout dans le monde et je n’ai donc pas forcément eu besoin de le promouvoir. J’ai alors directement fait des concerts et même carrément une tournée (de la Russie à l’Australie en passant par la Namibie et la Corée) !"

(...)