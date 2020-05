Au début du confinement, on s’est dit : ‘Oh, la, la, personne ne va suivre les règles car c’est la fête tous les jours ici !’", nous confie Aura, Alexandra Mamacita de son vrai nom, qui vient de sortir un nouveau single intitulé "Vie Insta" dont le clip a été tourné en Grèce deux jours avant le confinement avec Kha-Tar productions. "Le Grec adore sortir, il est tout le temps dehors. Ce n’est pas comme en Belgique… Ici, c’est apéro, bars et plage tous les jours. Un Grec sans son café, c’est impossible, donc on pouvait prendre du take away. Je ne savais pas comment ils allaient faire avec le confinement et, à ma grande surprise, du jour au lendemain, c’était ‘The Walking Dead’ dans les rues. Il n’y avait plus personne !"

