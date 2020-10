Les rumeurs sur une éventuelle collaboration entre les chanteuses allaient bon train, depuis que les deux jeunes femmes avaient été aperçues ensemble dans les rues de Londres le 15 octobre dernier. Si pour l'instant, aucune annonce officielle n'avait été faite, Angèle a brisé le silence ce week-end. Sur Instagram, elle a posté une série de clichés où Dua Lipa et elle prennent la pose. En légende, la chanteuse belge écrit: " I think quelque chose is coming bientôt with Dua Lipa".

C'est désormais chose officielle, Angèle et Dua Lipa s'apprêtent à sortir une chanson ensemble. Cette dernière devrait se trouver sur la nouvelle édition française du vinyle de l'album à succès de la star anglaise, Future nostalgia. Ce dernier devrait sortir le 6 novembre. Selon les informations du site Purebreak, les deux chanteuses se sont rencontrées à Londres afin de tourner le clip. Une vidéo qui s'annonce explosive au vu de leur talent.

Ce n'est pas la première fois que Dua Lipa tente de collaborer avec un artiste francophone. Par le passé, elle avait voulu tenter l'expérience avec GIMS, mais le projet n'avait finalement pas vu le jour.