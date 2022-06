Le Palmarès



Les finalistes:

Jeremias Fliedl (Autriche 22 ans) Stéphanie Huang (Belgique 26 ans) Woochan Jeong (Corée 22 ans) Taeguk Mun (Corée 28 ans) Samuel Niederhauser (Suisse 24 ans) Sul Yoon (Corée 26 ans)



Rendez-vous en 2023 pour le concours de chant.

C'est samedi, à minuit 10, au palais des Beaux-Arts de Bruxelles, en présence de la reine Mathilde et devant un nombreux public passionné, que le président du jury, Gilles Ledure, entouré des 12 sommités, a proclamé les résultats de cette 2ème édition du C R E de violoncelle. À l'annonce du Grand Prix, attribué à la Coréenne, le public a explosé de joie et son enthousiasme, vocal également (!), n'a pas faibli durant toute la proclamation des 6 prix. Les 6 finalistes, cités dans l'ordre alphabétique (ce fut le voeu de la reine Fabiola) ont reçu la même ovation.Mais quelle finale riche en émotion et d'un niveau exceptionnel! Chaque finaliste nous a apporté sa part de qualités et les 6 violoncellistes non classés méritent notre considération. En effet, lors de chaque prestation, on avait l'impression d'avoir entendu le vainqueur... Les finalistes devaient interpréter le concerto imposé et un concerto de leur choix, accompagnés par le Brussels Philharmonic sous la direction de. Ce chef, au tempérament généreux, fut un père pour chacun des candidats.L'imposé "" a été commandé au compositeur et clarinettiste allemand. C'est un concerto à la fois très technique et riche en sensibilité, qui fait référence à Robert Schumann.souligne Jörg Widmann;Les finalistes avaient reçu un enregistrement de l'orchestre de cet imposé, pour le travailler pendant une semaine en loge, à la Chapelle Reine Elisabeth.Venons-en à l'analyse des interprétations des lauréats.Il n'est certes pas étonnant que ce soit la Coréennequi ait reçu le Grand Prix du concours. Sa virtuosité et sa compréhension de la musique de la période classique et contemporaine n'ont cessé de nous étonner depuis la 1ère épreuve. Elle a toujours été littéralement imprégnée de sa musique.En demi-finale, elle a ébloui par son interprétation personnelle dupour violoncelle solo (1968) du compositeur polonais(1933 † 29 mars 2020), joué de mémoire (!) où le compositeur utilise des techniques d'avant - garde, en créant des effets de bruits et de timbres.En finale, Hayoung Choi était donc très à l'aise pour présenter le concerto pour cello (1970) du compositeur polonais(1913 † 7 février 1994) où l'on retrouve une technique aléatoire et une recherche de sonorités inédites.Elle a pu y créer un climat étrange et entrer en conflit avec les cuivres, en dialoguant avec énergie et une sonorité puissante, tout en continuant, imperturbablement, le récit qu'elle a imaginé. Mais elle peut aussi s'exprimer avec sensibilité, comme dans le chant d'amour dude l'imposé deElle reçoit, pour chacune de ses interprétations, une ovation d'un public conquis par cette nature d'un niveau exceptionnel, qui cadre tellement bien avec la musique contemporaine !confie-t-elle,Et après la proclamation, lors d'une interview:Le Chinois(20 ans), l'un des 2 cadets du concours, a eu un parcours impressionnant; dès la 1ère épreuve, il nous fait vivre un son profond dans, une expression juste danset une maîtrise technique doublée d'une grande émotion dansEn demi-finale, sa virtuosité est époustouflante dansoù il est en communion avec l'orchestre et le chef. L'expression musicale est naturelle et sensible. Il est impressionnant de maturité dansetEn finale, il interprète le Concerto n°1 deavec toute son âme. Les sonorités de l'sont chaleureuses et il dégage beaucoup d'émotion avec une profonde sincérité. Tout son être vibre et, à 20 ans, il possède déjà une très belle nature musicale. On sent en lui une grande souffrance qui s'exprime sur son visage et dans son regard avant d'entamer la; il y crée une atmosphère de grande solitude tel un cri déchirant. Mais, n'exprime-t-il pas l'actualité du moment?nous confiera-t-il,Mais revenons à l'donné avec un tempérament de feu et endiablé. Le brio est transcendé par l'émotion.Et il reste prostré dans cette émotion intense pour saluer, la main sur le coeur, un public enthousiaste qui s'est levé pour l'ovationner.De l'imposé, il avait donné une version personnelle, nuancée et imagée. Il se produisait le dernier du samedi soir et on avait l'impression de découvrirsouligne-t-il,poursuit-il,(27 ans) est un lauréat originaire d'Estonie. Il suit les cours à La Chapelle.Et il ajoute:Lors de sa mise en loge, quand il a découvert la partition de l'imposé, il était heureux d'avoir vu quelques mesures de Schumann qu'il connaissait puisqu'en demi-finale, il avait interprété avec une belle musicalité,de Schumann.Et le 1er mouvement de l'imposé commence justement par cetDans, son jeu est passionné et il s'exprime dans une gamme de sonorités et des couleurs inédites. Il prend beaucoup de plaisir dansIl termine par undans le maximum du tempo et reçoit l'ovation du public.Son Concerto au choix est le N°1 en Mi B Maj de Schostakovich.Dansil allie puissance et caractère grimaçant. Il s'exprime avec profondeur, intériorité et une musicalité sans pareilles. Il fait chanter son violoncelle avec émotion. Quelles belles demi-teintes et puis, quelle fougue dansen solo pour amener l'où il se déchaîne avec une technique éblouissante, lui attirant, lui aussi, l'ovation et les bravos d'un public enthousiaste.L'Ukainien de 28 ans, l'aîné du concours,est né dans une famille de musiciens.et d'ajouter:Dans l'de l'imposé, le discours est expressif et nourri.est défendu avec brio. Il déploie de la souffrance danset une recherche de sonorités dansIl a choisi un concerto au choix très long et difficile pour la concentration: Symphonie concertante op. 125 de Sergey Prokofiev.Il y fait entendre une sonorité ample empreinte d'une souffrance qui passe dans tout son être. La technique est brillante et le phrasé superbe dans l'qu'il joue avec lyrisme. Et quelle volubilité dans l'C'est un musicien sincère et touchant, à l'émotion profonde, dont le vécu déteint sur l'interprétation.Le 2ème benjamin lauréat,originaire de Serbie, a tout juste 20 ans.confie-t-il,Et effectivement, il défend l'imposéavec passion. Dansil déploie énergie et puissance et son interprétation est d'une réelle sincérité. Il ressent physiquement le rythme de ladans le style de l'Argentin Piazzolla, et fait ressortir le caractère humoristique duC'est un musicien qui établit le contact avec le public qui l'ovationne avec enthousiasme.Son concerto au choix est le 2ème decomposé pourLe lauréat y fait ressortir le sentiment douloureux duqu'il interprète de toute son âme. Dans l'où il prend beaucoup de plaisir, il allie tempérament fougueux, vitesse et précision. Dans les deux derniers mouvements, il instaure un dialogue avec les bois et la percussion en nous offrant une panoplie de sonorités.Le côté sarcastique et la souffrance atroce apparaissent clairement. Quelle présence physique et quel engagement au service de cette oeuvre. Après la dernière note, il reste encore imprégné de l'atmosphère qu'il a créée. Il applaudit l'orchestre. L'ovation qui s'ensuit perdure après qu'il soit sorti de scène.Après l'exécution, il confiera:Le 6ème Prix a été attribué au Canadien de 24 ans,qui nous confiait:Il débute l'deavec sensibilité. Il imprime un côté mystérieux auqu'il joue avec passion. Dansil crée une atmosphère intimiste avec une authentique sincérité. Laregorge d'une panoplie de sonorités personnelles interprétées avec technique éblouissante. Quelle présence ! Il a l'air heureux de l'ovation que lui réserve le public du palais des Beaux - Arts.Son choix du concerto s'est porté sur le 2ème en si m. d'Ce concerto fut écrit en Amérique et date de 1894. Ce fut la mort de Josefina - la soeur de son épouse - dont il avait été amoureux, sans retour, qui inspira àce chef d'oeuvre. Bryan Cheng est un musicien sensible à l'expression musicale sincère.Avec quelle finesse se déroule l'où il crée une atmosphère intimiste. Il rend bien la puissance émotionnelle et la nostalgie de la Bohème natale du compositeur.Le final flamboyant est mené avec maîtrise et un tempérament de feu. Il a pu exprimer l'émotion déchirante de lacomposée après la mort de Josefina. Cette coda trouve son inspiration dans une mélodie qu'adorait Josefina:Bryan Cheng mérite bien les applaudissements nourris du public.Mais nous gardons encore en mémoire les interprétations des autres finalistes.est une personnalité marquante, née dans une famille de musiciens et dont la soeur est violoniste.déclare-t-il,lorsqu'il découvre la partition à La Chapelle. Et coïncidence troublante, son concerto au choix est celui de Schumann qu'il interprète avec une profondeur musicale sans égale.s'exprime avec conviction dans l'imposé dont elle donne une interprétation lumineuse et sait créer un climat. Elle dégage de l'émotion dans le concerto n° 2 de Dvořák.qui a fêté ses 23 ans dans sa famille d'accueil,est un musicien sensible et attachant.confie-t-il. Il nous fait entendre une Symphonie concertante de Prokofiev, captivante techniquement et expressivement. Il est en permanence en communion avec l'orchestre.confie-t-il après sa prestation.C'estqui a eu le privilège d'interpréter, en création mondiale, devant une salle comble et en présence du Roi de la Reine, l'imposéd'inspiration schumanienne, de Jörg Widmann. Ce fut une prestation brillante.Dans le concerto de Schumannil nous fait entendre un phrasé expressif et romantique. C'est un musicien-poète qui fait chanter son violoncelle.dont les parents sont musiciens, a commencé le violoncelle à l'âge de 6 ans.dit-il. Dans le concerto n°2 de Shostakovichil conduit la phase avec une expression sincère et intériorisée.a maîtrisé l'imposé avec une rythmique affirmée et de jolies sonorités.Dans son interprétation du Concerto n 2 d'Antonín Dvořák, elle nous livre un message. Elle ressent intensément la musique qu'elle conduit avec un discours intérieur. Dans l'hommage à Josefina, qui s'éteint loin du compositeur, on sent l'émotion la parcourir et qu'elle est au bord des larmes. Après sa prestation, elle confie:Les lauréats:1. Hayoung Choi (Corée, 26 ans 4. Oleksiy Shadrin (Ukraine 28 ans)2. Yibai Chen (Chine, 20 ans) 5. PetarPejčić (Serbie 20ans)3. Marcel Johannes Kits (Estonie 27 ans) 6. Bryan Cheng (Canada 24 ans)