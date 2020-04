9 milliards de dollars. C’est ce que pourrait perdre l’industrie musicale mondiale au box-office si les mesures de sécurité et de confinement se poursuivent jusqu’à la fin de l’année, et ce, uniquement pour ce qui concerne les concerts, affirme une étude menée par Pollstar. Mais la publication américaine nuance cependant en estimant qu’il s’agit, là, du "pire scénario". Des experts interrogés par Forbes se montrent un peu plus optimistes en prédisant une perte à 5 milliards de dollars pour une industrie mondiale qui en pèse 54 milliards.

2020 commençait pourtant bien pour le secteur. Selon la revue, l’industrie musicale aurait pu amasser 12,2 milliards de dollars cette année, soit une hausse de 10,9 % par rapport à 2019. Elle parle même d’un "âge d’or" pour tout ce qui a trait au live. Elle rapporte une nette hausse du nombre de tickets vendus et des recettes en analysant les 100 plus grandes tournées qui auraient dû avoir lieu cette année, comme celles des Rolling Stones, des Eagles ou Mötley Crüe. Rien que le "Farewell Brick Road Tour" d’Elton John et ses 93 dates auraient dû rapporter 225 millions de dollars. Le célèbre festival britannique Glastonbury, lui aussi annulé, engrange de son côté chaque année 130 millions de dollars de revenus.

(...)