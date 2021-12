Il était écrit qu’il se passerait quelque chose avec Stromae cette semaine. L’annonce de nouvelles dates de concert hors festivals et sa présence cette nuit dans le Tonight Show de Jimmy Fallon sur NBC étaient des indices.

Ce mercredi matin, le Maestro a lâché la date de sortie de son nouvel album. Rendez-vous le 4 mars 2022 avec des précommandes qui sont d’ores et déjà lancées. Après Cheese et Racine carrée, Stromae a décidé d’intituler son nouveau disque Multitude.

Le visuel de la pochette de l'album est également disponible, notamment sur Twitter, de même que la liste des titres présents sur le disque. Ils seront au nombre de 12, dont certains semblent très contastés. On pense au deux morceaux du final, "Mauvaise journée" et "Bonne journée". Mais aussi à "L'enfer" et "C'est que du bonheur", ou encore à "La solassitude" et "Riez".

1. "Invaincu"

2. "Santé"

3. "La solassitude"

4. "Fils de joie"

5. "L'enfer"

6. "C'est que du bonheur"

7. "Pas vraiment"

8. "Riez"

9. "Mon amour"

10. "Déclaration"

11. "Mauvaise journée"

12. "Bonne journée"

De nouvelles dates de concert ont par ailleurs également été dévoilées. Il s’agit des premières de son Multitude Tour. Il donne rendez-vous à ses fans les 15, 16 et 17 mars, au Palais 12. Pour rappel, ses trois concerts baptisés Avant-Premières auront lieu le 23 février au même endroit, de même qu’à Paris le lendemain et le 27 février à Amsterdam. Ces shows ont affiché complets en 15 minutes à peine.

La prévente pour les nouvelles dates de concert de Stromae au Palais 12 est d’ores et déjà ouverte via le site www.odlive.be.