L’heure est au revival des années 80 sur la planète musique. À tous les étages. Comprenez que cela ne se limite pas à un style musical ou à une catégorie d’artistes. Pour vous en convaincre, nous vous invitons à jeter une oreille sur Bye Bye Baby de Requin Chagrin évoqué dans votre DH Magde la semaine dernière. Ou sur Chasseur d’étoiles, le nouvel album de Soprano en interview dans le magazine que vous tenez en main (malheur à vous si vous n’avez pas encore dévoré les pages 28 et 29…). Et puis, il y a le maître du moment, celui qui redonne aux Eighties des lettres de noblesse. The Weeknd, bien évidemment. Et son tube imparable Blinding Lights qui ravive le souvenir de Take On Me, premier single des Norvégiens de a-ha, hymne incontournable de la décennie 80.

La découverte belge de la semaine sur DH Radio a aussi un œil rivé sur le rétroviseur. À l’écoute de Faded de Monopoly Loser, le titre à découvrir sur DH Radio à partir de lundi et pendant toute la semaine prochaine, on ne peut s’empêcher de penser à Depeche Mode. Plus exactement, à la charnière des années 80-90, l’époque de l’excellent Violator et son lot de hits indémodables que sont Personal Jesus, World In My Eyes, Policy Of Truth et surtout Enjoy The Silence. Avouez qu’il y a bien pire comme référence.

Confirmation sur Spotify. Les autres titres disponibles proposent ces mêmes ambiances synthétiques, à la fois sombres et aériennes. Le flow de la voix n’est pas non plus sans rappeler les envolés de Dave Gahan et ses acolytes Martin L. Gore et Andy Fletcher.

Derrière cet univers se cache Erik Deák, auteur-compositeur-interprète installé à Liège mais dont les racines se trouvent en Ukraine et en Hongrie. Son premier single, High, il l’a diffusé en décembre 2018. Il y a planté le décor de son monde artistique fait de sonorités résolument nostalgiques sur lesquelles il confie combien il regrette le temps de l’enfance. Mais pas que. Faded, par exemple, traite de la santé mentale à travers les crises d’angoisse, tandis que Wicked Boy, autre titre à découvrir sur YouTube depuis le mois de juin dernier, est basée sur des faits réels. À savoir, l’agression mortelle à Beveren, en mars dernier, d’un homme par trois mineurs d’âge homophobes.

Pour en savoir plus sur Monopoly Loser, Philippe Deraymaeker proposera l’interview complète d’Erik Deák le vendredi 10 septembre à 14 h 30 et le dimanche qui suit à 11 heures. En attendant, Faded sera sur l’antenne de DH Radio à partir de lundi à raison de trois à quatre passages par jour.