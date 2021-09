Il est des brassages culturels qui, sur le papier, semblent improbables. Et pourtant, c’est bien par ce biais que s’ouvrent de nouveaux horizons. Musicaux, par exemple. Sista Mika en est le parfait exemple. Née Sophie Michalakoudis, elle signe un 9e album dont est extrait Freedom, la découverte belge de la semaine à venir sur DH radio. Car oui, Sista Mika a vu le jour à Bruxelles. D’un père d’origine grecque comme l’indique son nom. Un musicien, jouant du rebetiko, une musique traditionnelle grecque dont le nom signifie rebelle. La voilà, la filiation avec le reggae que pratique sa fille, virus contracté très tôt, à l’âge de 13 ans, en entendant Bob Marley, puis à Forest National, un soir de 1986, à l’écoute de Black Uhuru. Ses premières maquettes, elle les a signées à 16 ans seulement, avant de tâter de la scène deux années plus tard, puis du disque à 19 ans, avec un premier 45 tours.

Depuis 35 ans, Sista Mika s’est imposée comme la pionnière du reggae en Belgique, une des rares représentantes féminines à avoir creusé son trou dans ce style chez nous. Groupes, label, concerts, elle a distillé sa musique et son style un peu partout en Europe et au-delà. La voici avec un nouvel album sous le bras et non des moindres : Sista Mika meets the legends. Enregistré à Kingstom, capitale de la Jamaïque, patrie du reggae, elle l’a mis en boîte en compagnie de cadors du genre bardés de Grammy Awards : Sly Dunbar, Robbie Lynn, Earl Chinna Smith, Chris Meredith, Winston G. Harriott pour ne citer qu’eux. Sans oublier Mykal Rose (de Black Uhuru, la boucle est bouclée !) et Sizzla Kalonji présents sur Freedom, titre disponible sur les plateformes d’écoute en ligne depuis la mi-août. Toutes des légendes internationales du reggae… Une apothéose ! Et un petit tour dans sa discographie nous livrera d’autres noms de collaborations qui caressent aussi les oreilles des amateurs de dub depuis longtemps déjà.

Inutile d’en faire un long discours, avec Sista Mika, nous avons affaire à une artiste engagée et anticonformiste. Elle ne chante pas son reggae, elle le vit, comme une philosophie a-t-elle coutume de dire. Cela peut paraître cliché mais son titre, outre le texte et les combats qu’il évoque, donne à ce mois de septembre quelques couleurs ensoleillées qui nous ont bien manqué en juillet comme en août.

L'interview complète de Sista Mika est à décoouvrir sur DH Radio ce vendredi 17 septembre à 14h et le dimanche 19 septembre à 9h30. .