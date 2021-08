La Belgique, terre de rap ? Il faut croire que oui étant donné le succès d’une belle brochette de nos représentants, tant chez nous qu’à l’étranger. En France, notamment. Inutile de revenir sur le destin de Damso qui affole les compteurs dès qu’il bouge le petit orteil. Et qui se distingue aussi en écrivant pour d’autres ; Louane, par exemple. Caballero&JeanJass tracent également bien leur route, tout comme Romeo Elvis dont on attend la nouvelle livraison. Ou encore Hamza repéré de l’autre côté de l’Atlantique et qui multiplie également les collaborations, que ce soit avec Damso, Lous and the Yakuza, Disiz la Peste, SCH, Oxmo Puccino ou Christine and the Queens.

Du haut de ses 22 ans, Siz-S, Victor de son prénom pour l’état civil, semble marcher dans leurs traces. L’écoute de son Bizarrement, extrait de son premier album Enfant terrible disponible depuis cet été, en atteste. Pourtant son univers musical transcende les frontières. Celles de la musique qui résonne en lui ? Car Siz-S est tout sauf sectaire. Des voyages qui ont jalonné sa prime jeunesse, il a ramené un goût pour l’exploration. Il le revendique : il se sent autant inspiré par Nekfeu que par M, alias Mathieu Chédid, que Vanessa Paradis et Jacques Dutronc. Du hip-hop donc. De la chanson française aussi. Et le tout est volontiers saupoudré d’électro. Casse les codes, les barrières/Rien à foutre de/Oh lalala/Si t’as le seum, c’est pas grave/J’te dis nananère, peut-on entendre sur Bizarrement.

Ce sont toutes ces influences que l’on retrouve sur Enfant terrible, un disque aux multiples couleurs qui invite, nous l’aurons deviné, au voyage. Il en ressort aussi de ce qui précède une caractéristique immédiatement identifiable chez Siz-s : il jongle avec le rap comme avec le chant. Avec lui, pas besoin de tendre l’oreille et d’avoir besoin d’un décodeur pour s’imprégner du texte, tout est loud and clear comme le disent les Anglo-saxons. Autrement dit, tout se comprend de façon parfaitement claire. Une marque de fabrique déjà présente sur les deux EP qui ont précédé l’album disponible depuis le 30 juillet dernier. Ils étaient parus en juin et en décembre 2019, juste avec que le coronavirus nous tombe dessus.

Sans surprise, le Tournaisien aligne aussi des collaborations qui en jettent. Il s’est acoquiné avec NegDee que l’on a vu en compagnie de Lous and the Yakuza et Krisy, de Yung G, acolyte de l’incontournable Damso et de PLK, qui signe la production d’Enfant terrible, de Dee Eye, proche de Caballero&JeanJass et de Romeo Elvis, mais aussi de Diabi issu de l’entourage d Georgio et de Nekfeu.

