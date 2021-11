"Le truc à la fois le plus rigolo et le plus surprenant que j’ai connu…, confie Kendji Girac, 25 ans et déjà 5 millions d'albums vendus.C’est d’avoir eu une fan très âgée : 102 ans. Elle connaissait toutes mes chansons. Et, en plus, elle avait toute sa tête. Elle m’a dit : ‘dommage que je ne sois pas plus jeune sinon…’, je me serais bien fait Kendji quoi en gros. Venant d’une femme de 102 ans, c’est assez farfelu (sourire) !"

Et Candy, sa plus grande fan belge (cfr. le reportage dans votre DH), de se remémorer ce moment. "C’était à Nîmes ça, non ?" "Oui, exact, lui rétorque le chanteur, papa depuis peu d’une petite Eva Alba avec sa compagne Soraya. "Cette dame ne me l’a pas dit comme ça mais elle me l’a fait comprendre. Et une personne de 102 ans qui te fait une petite proposition cachée, c’est marrant (sourire) !"