Une Humeur signée Géry De Maet.

Jacques Brel se définissait comme "un Flamand qui parle le français". Plus de quarante ans après sa mort, le "plat pays" qu’il a immortalisé dans une de ses plus belles chansons est cependant loin de lui rendre l’hommage qu’il mérite. Une situation qui a intrigué Joyce Azar, journaliste flamande d’origine libanaise et chroniqueuse régulière à la RTBF.