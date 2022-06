Mais vous êtes fous ? Oh oui ! Trente-deux ans plus tard (déjà trente-deux ans…), le gimmick a intégré le disque dur musical de tous les Belges. Durant trois ans, les trois Bruxellois, qui ont fait leurs gammes de hip hop sur le parvis de la Basilique de Koekelberg, ont sillonné le monde pour chanter leur tube (parfois trois endroits différents par jour), leur "Ça plane pour moi" à eux.

Aujourd’hui, plus aucun des trois ne s’aventure à effectuer la célèbre toupie en balayant le sol. Le poids des années a fait son effet mais l’amitié, celle qui date de leur adolescence, ne s’est pas effritée. Certes, la vie, ses aléas et ses méandres les ont parfois éloignés mais, dès que le trio se retrouve, l’alchimie est instantanée. La flamme n’est pas éteinte.

Après une carrière au sein de l’aéroport de Zaventem, Abdel s’occupe de sa petite famille durant la semaine et remonte sur scène le week-end. Alain alias Daddy K est devenu un DJ showman bankable. Il a rempli le Palais 12, il mixe partout sur la planète et, après une récente opération de l’appendicite, sera bel et bien présent. Serge alias Perfect s’est récemment remis derrière les platines et bosse aux Communautés européennes.