"En 2002, j’avais pris une décision qui avait un peu changé ma vie", nous confie Charly Nestor du cultissime Hit Machine (arrêté en 2009 sur M6) à propos de sa disparition des radars télévisuels. " Je continuais à animer le Hit Machine mais j’habitais aux USA. Je venais en France uniquement pour enregistrer l’émission et je rentrais après dans mon nouveau pays d’adoption. Je suis resté 17 ans aux États-Unis où j’ai fait plein de choses que je n’aurais jamais faites en Europe."

Charly, âgé de 57 ans aujourd’hui, était en effet producteur de spectacles à Miami. "Je me suis rendu compte qu’il y avait une forte communauté francophone et qu’il n’y avait pas de spectacles pour eux. Avant d’enchaîner sur Johnny Hallyday ou Charles Aznavour, j’avais réussi à convaincre Gad Elmaleh pour commencer. En traversant l’Atlantique, il s’est rendu compte qu’il pouvait y avoir un public debout. On était en 2006, c’était nouveau pour lui. Son talent a fait le reste mais son déclic du rêve américain est venu à ce moment-là."

