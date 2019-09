“Bonsoir Paris, je suis Taylor. Enchantée”, lance la chanteuse en français à ses fans et influenceurs (dont Gaëlle Garcia Diaz) qui attendaient déjà depuis des heures devant les portes de l’Olympia ce lundi après-midi. Tous ont été invités ou ont gagné un concours. Ils sont venus du monde entier. Il y a 37 pays représentés. “Merci d’avoir fait le déplacement. Mon album s’appelle Lover et je veux célébrer l’amour avec vous. Voici donc mon concert que j’ai attendu depuis longtemps.” En effet, la jeune chanteuse américaine n’était plus venue en France depuis huit ans. C’était au Zénith en 2011 et la grande salle n’avait pas affiché complet.

(...)