La discographie de John Lennon connaît un premier chapitre brillantissime, puisqu’elle coïncide avec celle des Beatles. Même si, dès le début, toutes les chansons qu’ils écrivent - même partiellement - ensemble sont signées Lennon-McCartney, l’on peut, bien sûr, déterminer qui, de John ou de Paul, est dominant sur tel ou tel titre. Des livres entiers ont été écrits là-dessus.

Si les deux font la paire la plus célèbre du XXe siècle, leur style est pourtant fort différent, comme le montre de manière évidente le 45 tours avec “Strawberry Fields Forever” d’un côté, “Penny Lane” de l’autre. Tant de richesse musicale sur un petit 17,5 cm de vinyle, c’est tout à fait exceptionnel. Ensuite, les deux personnalités, John en face A, Paul en B, s’expriment clairement.

Dès 1966, alors que Paul a pris l’ascendant, John se sent à l’étroit dans son costume de Beatles. John Lennon/Plastic Ono Band, son premier album solo, paru en 1970, est une explosion, une affirmation, en même temps qu’un tour de force. Alors que, pour McCartney (1970 également), Paul a travaillé seul, John entame son parcours avec… Ringo Starr à la batterie et, à la basse, Klaus Voorman, ami depuis l’aventure des Beatles à Hambourg, dessinateur de la pochette de Revolver (1966). Et ce drôle de pistolet qu’est Phil Spector à la réalisation artistique…

© D.R.

En terrain connu, John éclate, se livre tel qu’il est, rageur, engagé, mais aussi inconditionnel de “Love”. Suivant la thérapie primale d’Arthur Janov, son fondateur même, il s’exprime avec son célèbre cri dans “Well Well Well”… Vous avez dit catharsis…

“Ça ne m’intéresse pas d’écrire des chansons à la troisième personne, dira-t-il. J’aime écrire sur moi parce que je me connais”. John le rock, Paul la pop. Bien réel, le clivage est mis à mal par Imagine (1971), l’album le plus connu, le plus consensuel de John. Outre la chanson titre, la plus célèbre du John post-Beatles, Imagine comporte aussi “Jealous Guy”, brillamment repris par Bryan Ferry, et la chanson la plus méchante de Lennon à l’égard de McCartney, “How do You Sleep ?”

© D.R.

En 1980, Double Fantasy devait être l’album du retour… Il brille par des titres comme “(Just Like) Starting Over”, “Woman” et l’orgasmique “Kiss Kiss Kiss”… Entre les deux, plusieurs albums (très) inégaux, avec Yoko Ono qui a pris, si tant est que ce soit possible, la place de Paul McCartney en tant que partenaire artistique. Le plus grand succès de John, “Whatever Gets You Thru the Night”, en duo avec Elton John, a été créé pendant le “lost week-end”, ces 18 mois, entre 1973 et 1975, passés sans Yoko et en grande partie dans la débauche, notamment avec David Bowie comme amant… Avec “Instant Karma”, “Power to the People” et “Happy Xmas (War is Over)”, cet unique numéro 1 américain figure sur l’excellente compilation Shaved Fish, parue en 1975.

© D.R.

