Kid Noize, alias Greg Avau pour l’état civil, est un fou. Mais un fou comme on les adore. Un peu plus de trois ans après Dream Culture, son premier album, le voici de retour avec un second intitulé The Man With A Monkey Face. Au programme, 17 titres qui brossent un paysage musical varié et irrésistiblement dansant passant du funky au gros son digne des scènes de Tomorrowland.

Ce n’est pas tout. C’est aussi les bras chargés du premier tome d’une série BD mettant en scène son personnage et d’un webtoon en 24 épisodes - une bande dessinée à lire sur smartphone - et titré Nowera qu’il débarque. Trois projets distincts mettant tous en scène Kid Noize. Et d’autres sont en préparation.

Combien de projets avez-vous sur le feu ?

(...)