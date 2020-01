Plus de dix ans après la mort de leur père, la hache de guerre ne semble pas déterrée.

"C’est un miracle que Prince et Paris aient accepté d’être dans la même pièce pour une séance photo organisée par Vogue ", a confié un proche à Het Laatste Nieuws. En cause ? Le nouveau petit ami de Paris, Gabriel Glenn. La famille de Michael Jackson lui reproche son style hippie. Ce dernier pourrait, selon Prince, pousser Paris à retomber dans ses dépendances, qu’il s’agisse de la drogue ou autre. Le jeune Prince, 22 ans, accuserait même Gabriel d’être là uniquement pour l’argent. "Celui qui souffre le plus de cette situation, c’est Blanket, conclut le proche au sujet de l’ado de 17 ans qui a perdu son illustre père voici 10 ans. Il a peur de l’abandon. Son frère et sa sœur étaient les deux seules personnes avec lesquelles il se sentait en sécurité."