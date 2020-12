Actuellement en promotion pour Le dictionnaire de ma vie, un ouvrage écrit avec son fils dans lequel il se raconte, Eddy Mitchell se laisse aller à des confidences comme il en a le secret. C’est-à-dire cash. Début octobre, dans le Journal du jeudi, il avait évoqué une tournée effectuée pour Europe 1 en 1976 afin d’éponger ses dettes pour les impôts. Tournée effectuée sous coke du début à la fin. 150 dates ! “La coke, j’en ai pris quand je travaillais sous la contrainte”, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il arrêtait aussi sec une fois la contrainte disparue.

30.000 dollars partis en fumée

Schmol s’est aussi souvenu d’une guitare offerte à Johnny et massacrée sur scène par le Taulier. En 1984, à Nashville, “Johnny m’avait demandé de lui acheter une superbe guitare de luthier. Du sur-mesure, fait main en trois semaines, que je paie 30 .000 dollars de ma poche”, a-t-il expliqué. “Je la rapatrie à mon pote – qui oubliera d’ailleurs au passage de me rembourser pendant un bon petit moment – puis je vais l’écouter au Zénith. Il attaque ‘Tutti Frutti’, deux accords, sur cette guitare de luxe. Et, à la fin de la chanson, bling, je le vois qui la jette dans le public ! J’ai regardé 30.000 dollars partir en fumée…” Pas de quoi cependant rompre l’amitié qui les liait puisque qu’Eddy Mitchell et Johnny étaient encore sur scène avec Les vieilles canailles quelques semaines seulement avant la disparition de ce dernier.

Invité de Nagui sur France Inter, le chanteur a été invité à dire ce qu’il pense de la nouvelle génération d’artistes. Il n’était visiblement pas très emballé de devoir se prononcer sur qui trouve grâce à ses yeux.”Je suis un peu vieux pour ça”, a-t-il rétorqué avant de livrer son verdict : "Ce sont des gens charmants et très polis mais… Je n’adhère pas à ce genre de musique.” "Les chanteurs… Je trouve que ça ne chante pas vraiment. Ça manque de… coffre”, a-t-il répondu lorsque Nagui lui a demandé qui était le nouvel Eddy Mitchell. "Je suis plutôt instrumental…” Les intrépides qui voulaient faire un duo avec l'intéressé savent désormais à quoi s'en tenir.