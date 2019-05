Alors que beaucoup avaient les yeux rivés dimanche soir sur les résultats des élections, 7000 personnes les avaient vers Rosé, Jennie, Lisa et Jisoo. Ensemble, elles forment le groupe de K-pop BlackPink et elles ont enflammé le Zénith de Paris ce 26 mai. La formation sud-coréenne, suivie par plus de 18 millions de personnes sur Instagram, était très attendue. C'est normal puisqu'elle enchaîne les records. Leur morceau "Ddu-Du Ddu-Du", mis en ligne le 15 juin 2018 comptabilise plus de 800 000 000 vues, ce qui en fait le clip de pop coréenne le plus vu de YouTube, dépassant même leur pendant masculin BTS. Et en avril dernier, leur vidéo "Kill This Love" est aussi devenue le clip le plus visionnée en 24 heures de l’histoire de la plateforme avec 56,6 millions de vues.(...)