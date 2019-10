Il s’était fait rare ces derniers temps - seulement trois concerts programmés en 2019 - et encore plus dans les plates contrées de notre royaume. Mais après plus de dix longues années d’absence, le voici qui annonce son retour chez nous. Eric Clapton se produira en concert sur la scène du Sportpaleis d’Anvers le 18 juin prochain à l’occasion de son Summer 2020 European Tour. Et il ne viendra pas seul puisqu’il sera solidement entouré pour interpréter ses incontournables classiques que sont "Layla", "Tears In Heaven", "Crossroads" ou encore "Cocaine". Des amis de longue date l’épauleront : Nathan East à la basse, Paul Carrack et Chris Stainton aux claviers, Doyle Bramhall II à la guitare, ainsi que Sharon White et Katie Kissoon comme choristes. Ouverture de la billetterie le jeudi 11 octobre à 10 h sur www.gracialive.be.