Le chanteur bruxellois fêtera ses 60 ans l'an prochain avec les siens autour de lui: Angèle, Roméo Elvis, Laurence Bibot et sa Mamie Pilou.

Les fans en rêvaient, Marka va le faire. Le 27 mai 2021, il fêtera ses 60 ans sur la scène de l’Ancienne Belgique avec ses proches. Un concert en famille donc, avec, on l’espère, les présences d’Angèle, de Roméo Elvis, de son épouse Laurence Bibot et de Mamie Pilou, sa mère, qui apparaît dans le clip de son nouveau single “Si demain je reviens”. Sur sa page Facebook, le chanteur annonce également “une belle brochette d’invités”. Les places sont d’ores et déjà en vente via le site de l’AB.