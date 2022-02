Depuis le succès de son single “La grenade”, Clara Luciani s’est invitée dans la cour des grands, avec la manière, s’il vous plaît. Elle a franchi avec brio le cap du second album, ce qui n’est jamais une mince affaire. Elle l’a fait en élargissant considérablement sa palette musicale pour amener sa musique sur les pistes de danse grâce à des accents disco, preuve d’une belle audace.

C’est auréolée de ses quatre Victoires de la musique (mi-février, elle a été désignée Artiste féminine et son disque Cœur, album de l’année, en plus des deux Victoires déjà reçues en 2019 et 2020) qu’elle se produira le 3 mars à Forest National. Une date archi complète depuis belle lurette.

Ceux qui n’auraient pas pu se procurer de tickets pour ce concert avaient la possibilité de se rattraper le 23 juillet aux Francofolies de Spa et le 27 août aux Solidarités, à Namur. Une quatrième date a été annoncée avec un retour à Forest National le 25 novembre. Les places pour ce nouveau rendez-vous seront mises en vente ce mercredi 2 mars à 14 heures sur le site www.livenation.be.