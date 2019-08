La troisième soirée du BSF place des Palais, vendredi, s’annonçait moins urbaine et rappeuse que la veille. Après le rock des Gallois de Manics Street Preachers puis le trip hop toujours efficace de Hooverphonic où on pouvait apprécier la qualité vocale de la jeune Luka Cruysberghs, on allait découvrir un débutant sur la grande scène.

