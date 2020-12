Les enfants de Philippe et Mathilde seront en effet en direct, ce dimanche 20 décembre, à 20h35 sur La Trois (RTBF) pour le concert traditionnel de Noël au Palais

“Initié par le Palais royal et organisé dans ses salons, le concert aura lieu cette année sans public, dans une formule inédite, mais avec la participation exceptionnelle des enfants de Philippe et Mathilde”, annonce ainsi la RTBF, qui diffusera ce concert exceptionnel ce dimanche 20 décembre, à 20h35 sur La Trois par communiqué. “C’est la chorale indie rock féminine belge, Scala, qui a construit un programme musical autour du thème de Noël.”

Pour rappel, ces soixante jeunes filles, dirigées et accompagnées au piano par les frères Kolacny, se sont forgé une belle réputation à l’étranger, en France, en Allemagne, en Angleterre et même aux États-Unis. “Pour l’occasion, elle vous donnera un aperçu de son talent, des chants traditionnels de Noël à Pierre Rapsat, en passant par Léonard Cohen. Avec en final un morceau de Coldplay et l’incontournable Stille Nacht interprété dans les 3 langues nationales.”

Dans ce concert décoré de 4000 origamis, retransmis en direct et présenté par Caroline Veyt, nos souverains ainsi que les quatre princes, s’adresseront aussi au public “dans un message d’espoir”.