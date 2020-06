Il y a quelques jours, un internaute reproche à Tom Morello, cofondateur du groupe Rage Against The Machine, de révéler ses opinions politiques dans ses chansons. Si l’utilisateur de Twitter est réellement un fan du groupe comme il le prétend, il aurait été difficile pour lui de passer à côté de leurs convictions et de leurs prises de position plutôt à gauche qui font partie intégrante de leur projet. Une musique contestataire qui connaît un regain d’intérêt depuis le meurtre de George Floyd et les différentes manifestations autour du mouvement Black Lives Matter.