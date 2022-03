Qu'il s'agisse des domaines politique, économique, artistique et même sportif, les sanctions tombent contre la Russie suite à son invasion de l’Ukraine. Chaque jour, de nouvelles mesures sont prises et le boycott grandit. Désormais ce sont des tournées qui annulent leur venue sur le sol ukrainien, par la force des choses, et se détournent du territoire russe.

Cette décision prise par les artistes est audacieuse parce qu’en raison de la pandémie qui sévit depuis deux ans, ils ont été privés de scène pendant pratiquement 48 mois, et donc de gagne-pain puisque désormais, ce sont les concerts qui les font vivre et plus les ventes de disques. Franz Ferdinand fait partie de ceux-là. Les Écossais, qui n’ont jamais caché leur admiration pour la culture russe, assument leur décision : “Nous annulons nos concerts programmés cet été en Russie. L’unique raison de cette annulation, est l’invasion de l’Ukraine par la Russie”. Dans son message posté sur Instagram, le groupe souligne sa solidarité avec le peuple russe : “Depuis jeudi matin, nous avons parlé à certains de nos amis russes et avons vu une opposition unanime à cette violence et une solidarité avec nos amis ukrainiens. Nous savons que savons que vous savez la folie des dirigeants de votre pays. Nous savons que vous ne voulez pas la guerre. Nous non plus.”





Même son de cloche de la part du trio new-yorkais AJR. Il ne jouera pas à Moscou en octobre prochain mais il apporte son soutien aux Russes “qui s’opposent au comportement criminel de leur pays”. C’est aussi tout un pan de la tournée des métalleux britanniques de Bring Me The Horizon qui est passée à la trappe. : 9 dates en Russie, 2 en Ukraine et d’autres en Biélorussie. Toutes sont annulées, par solidarité avec le peuple ukrainien et pour se dresser contre les atrocités commises par les dirigeants russes. “Nous voulons croire que (les atrocités) perpétrées par les gouvernants russes ne reflètent en rien les idéaux et valeurs des incroyables personnes que nous avons rencontrés en Russie”, précise le communiqué de la formation de Sheffield.

Les Américains de Green Day font aussi l’impasse. Ils étaient attendus le 29 mai dans l’enceinte du Spartak Stadium, à Moscou. Leur concert était programmé dans le cadre du Hella Mega Tour dans lequel ils devaient se produire avec Weezzer et Fallout Boy. Ces deux derniers n’ont pas encore pris de décision.

Imagine Dragons et Judas Priest a également décidé de ne pas se produire dans le pays ni en Ukraine dans les mois à venir, tout comme l’ex-One Direction Louis Tomlinson, le fantasque Yungblud ou Eric Clapton. Avec peut-être un peu d’hypocrisie, ce dernier explique dans son communiqué que les “défis logistiques et de voyage” soulevés par la crise actuelle justifient la suppression des dates programmées dans la région.

Pour d’autres, les concerts programmés en Russie comme en Ukraine ont disparu des sites Internet annonçant les tournées. C’est le cas pour les Pixies et Jethro Tull de retour avec un nouvel album après près de 20 ans de silence discographique.

De nombreux autres artistes sont attendus en Russie dans les mois à venir et non des moindres, que ce soit pour leur propre tournée où dans le cadre de festival. C’est le cas d’Iron Maiden, de Björk, de Korn ou de Morcheeba. Ceux-là n’ont pas encore donné une position officielle quant au maintien ou pas de leurs dates.

Notez aussi que la star russe du rap, Oxxxymiron, qui devait se produire à guichet fermé dans les pus grands villes russes a annulé cette tournée pour protester contre la guerre en Ukraine, rapporte le New York Times.