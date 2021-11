C'est ce samedi 13 novembre que sera inhumé Franck Olivier, emporté par un cancer lundi, à l’âge de 73 ans. Son inhumation dans le cimetière de Silenrieux, où il vivait, aura lieu à 13 h 30 et est ouverte au public. Il n’y aura en revanche pas de célébration à l’église. Son épouse, la chanteuse Marcelle Alexis, a confié pourquoi à la‘Je ne suis pas catholique ou tout autre chose. Et les églises, ça ne me dit rien. Moi, je crois. ‘

Pour Marcelle Alexis, la disparition de son mari est très difficile à encaisser. "Pour l’instant, je ne suis pas capable d’écouter ses chansons.” Mais elle a tenu à tout orchestrer. “Au funérarium, je l’ai fait habiller comme quand il se produisait en spectacle, avec son costume bleu, sa chemise blanche, sa cravate et son foulard rouge. Je l’ai maquillé et coiffé moi-même.”

Depuis leur rencontre il y a 25 ans, le couple vivait une passion fusionnelle. D’abord au Canada où ils se sont trouvés, ensuite en Belgique où ils sont venus habiter. “C’est lui qui a propulsé ma carrière, c’est mon mentor. Il m’a tout appris du métier pour me permettre de faire ce que je fais de mieux disait-il. Il sera toujours dans mon cœur, mais quel vide immense il laisse. Je ne réalise pas encore tout à fait”, confie sa femme, des larmes dans la voix au téléphone.

Elle nous a raconté le cauchemar vécu pendant les deux dernières années, celles pendant lesquelles il traînait sa maladie, dit-elle. “Le 20 janvier 2020, il avait été opéré. On lui avait retiré 70 % du foie en raison d’une grosse tumeur. Le médecin nous avait assuré que tout avait été enlevé et qu’il n’y avait plus de danger.” Cependant, six mois plus tard, les nouvelles ne sont pas bonnes. “On a appris qu’il y avait des métastases au foie et aussi dans les poumons.”

Franck Olivier a reçu un traitement américain, à Saint-Luc. Il a été le premier en Europe à en bénéficier. “Ça avait très bien fonctionné, précise Marcelle Alexis. Mais là encore, quelques mois plus tard, le médecin nous a dit que le médicament avait détruit toutes les cellules qu’il pouvait et qu’il fallait désormais se tourner vers la chimiothérapie. Ça a dévasté Franck parce que ce mot faisait peur.”

Le chanteur a subi deux traitements de chimio mais son état se dégradait. “Il avait perdu 40 kg et ne mangeait plus. Il n’était plus capable de rien avaler en raison des aphtes qu’il avait dans la bouche. C’était hallucinant. Je ne comprends pas pourquoi les médecins prescrivent des traitements de chimio sans accompagner cela d’un traitement au laser pour faire disparaître les aphtes. Ils étaient si douloureux que Franck ne parvenait pas à manger. J’achetais en pharmacie des quantités industrielles de petites bouteilles afin de le nourrir.”

Avant le troisième traitement,, les médecins font remarquer qu’avec la perte de poids de Franck Olivier et son état de forme, il faut arrêter la chimio. “On risquait de faire pire que mieux, de le faire partir plus vite, nous a-t-on dit.” Le chanteur et sa femme sont renvoyés à la maison où des soins palliatifs lui sont prescrits. Dans la case “Prochain rendez-vous”, il est écrit “Néant”, indique Marcelle Alexis. “J’ai dit à Franck de ne pas baisser les bras. Je suis allé voir le médecin qui, à Louvain, s’occupait de Bernard Tapie. Et un autre à Bordet. Mais ils nous ont tous dit que Franck était trop faible pour recevoir des traitements de chimio. On risquait de le tuer.”

Cinq mois sont passés, sans traitement. “Il y a trois semaines, j’ai conduit Franck aux urgences parce que son sodium était trop bas. Il commençait aussi à être confus. Deux jours plus tard, il a été transféré aux soins palliatifs. La dernière semaine a été très pénible. Il ne mangeait plus et ne parlait pratiquement plus. Il avait mal partout. Moi, je dormais dans un petit lit, à côté du sien. En lui tenant la main.”

Le seul timide rayon de soleil dans ce drame s’est produit la veille du décès du chanteur. Marcelle Alexis l’explique sur sa page Facebook : “Dimanche, j’ai fait le spectacle le plus difficile de ma vie puisque mon mari Franck Olivier était sur le point de partir à tout moment et j’avais tellement peur de ne pas être là lorsqu’il partirait. Je devais faire la première partie de Michèle Torr et Franck était tellement heureux de ce concert. Enfin rencontrer cette artiste que j’adore, il savait combien c’était important pour moi. J’ai eu un bel échange avec elle […] J’ai dû partir rapidement après mon spectacle pour le rejoindre à l’hôpital toujours le cœur serré avant d’entrer dans sa chambre. Le soir, je lui ai raconté ce que j’avais vécu et j’ai vu dans son visage qu’il comprenait ce que je lui disais. J’ai su qu’il était heureux. Comme chaque soir, je me suis couchée près de lui en lui tenant la main toute la nuit. Il a tout orchestré pour que je puisse faire mon spectacle car il savait combien je tenais à rencontrer Michèle Torr. Il a attendu que nous soyons seuls pour s’envoler.”