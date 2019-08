Plus de peur que de mal pour Gims. L'interprète de Bella a vu le bateau qu'il louait ce dimanche 25 août s'enflammer alors que lui et plusieurs autres personnes étaient à bord. Selon France Bleu RCFM et Corse-matin, le chanteur aux lunettes de soleil noires aurait réussi à prendre la fuite à bord d'un semi-rigide. Gims a atteint le rivage sain et sauf. La Gendarmerie départementale est très vite intervenue pour éviter un "risque de pollution important". Un navire spécialisé devrait par ailleurs intervenir ce lundi pour que le risque écologique puisse être écarté rapporte Corse-Matin.





La cause de l'incendie reste assez floue. Plusieurs médias corses postulent que c'est une avarie moteur qui serait à l'origine de l'incident.